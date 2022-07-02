共慶回歸賽馬熱鬧 撥款支持藝術文化 馬會貫徹「馬照跑」精采活動賀回歸25周年

■馬會主席陳南祿（右一）、馬會行政總裁應家柏（右二）及馬會董事王䓪鳴（右三）透過互動體驗，感受馬會過去二十五年與香港成長的點滴。

■「香港共慶回歸25周年盃」馬匹衝刺的時刻。

■立法會主席梁君彥議員（左二）、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東（右三）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長王凱波（右二）、馬會主席陳南祿（左一）及馬會行政總裁應家柏（右一），於「香港共慶回歸25周年盃」頒獎禮合照。

馬迷周女士

馬迷練先生

■馬會董事王䓪鳴戴着VR眼鏡玩虛擬遊戲。

■因天雨關係，馬迷轉至室內觀賽。

昨天七月一日，是香港回歸二十五周年的大日子，大大小小慶祝活動遍佈全港。天氣不穩，無阻「回歸」興致，香港賽馬會貫徹「馬照跑」的精神，如期舉辦「香港共慶回歸25周年盃」及「粵港盃」等賽事，吸引馬迷到沙田馬場投注及湊熱鬧。為慶祝香港特區成立二十五周年，馬會審批撥款大額支持政府舉辦多項活動，其中不乏大型展覽，讓市民可與親朋好友感受藝術文化氣息。「香港共慶回歸二十五周年賽馬日」昨天在沙田馬場舉行，其中重點賽事包括第七場的「香港共慶回歸二十五周年盃」及第六場的「粵港盃」，兩場賽事順利舉行。「香港共慶回歸25周年盃」由蘇保羅訓練、周俊樂策騎的「韋小寶」勝出，香港立法會主席梁君彥負責頒發獎盃予勝出者馬主韋浩文；而「粵港盃」則由羅富全訓練、何澤堯策騎的「峰爭」奪冠。「韋小寶」贏得慶回歸盃現場下連綿大雨，馬迷移至室內觀賽，喝采聲不斷。周女士指過往少到馬場觀賽及投注，惟知悉有「回歸盃」，因此十分興奮，昨早近十二時來到馬場，下注約二、三百元「玩下」；資深馬迷練先生指，一向有到馬場看賽馬，直言昨日天氣不穩，影響賽事，「因為睇臨場轉變，要改過啲馬」。不過，練先生指，馬會一向抱有「馬照跑」精神，除八號風球、雷暴警告生效時，鮮少因惡劣天氣更改賽事，而且他指馬會多年將收益回饋於民，均用於慈善、教育等用途，表示欣賞。此外，馬會對於推動香港的藝術文化一向不遺餘力，賽馬日揭開序幕的綜合匯演，邀請了香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁及香港賽馬會獎學金得主蕭凱恩合唱大家耳熟能詳的經典金曲，並融合由另一位香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主黃銘熙先生編排的舞蹈表演。同時，馬會亦舉辦一系列社區活動、網上遊戲。今天（周六）於大館展出的「與你並肩每一天」展覽，首日亮相於馬場，馬會主席陳南祿及行政總裁應家柏及馬會董事出席活動。展覽設有數碼互動展區，讓市民一邊玩遊戲、一邊回顧過去馬會與香港共同成長點滴。藝術家夥小學生創作 巡迴展出由藝術家馬興文與學生創作的「小龍馬」藝術作品於馬場亮相，作品圖案多樣化，部份更具有深意，包含「中西合壁」、「共融社會」等概念，之後會到大館等地巡迴展出。會方亦贊助多個嶄新有趣的文化藝術項目，有關展覽陸續推出，包括由香港賽馬會呈獻系列的「八大．尋龍記」、「敦煌——千載情緣的故事」、「眾裏尋她——南京博物院藏中國古代女性文物展」，以及結合科學與藝術體驗的「藝術有理」等，市民可與一眾親朋好友在夏日感受藝術氣氛。市民如想了解更多，可瀏覽www.hkjc.com/withyou。