美英發表對港聲明及言論 趙立堅強烈譴責干預內政

外交部回應美國、英國等西方國家的涉港聲明或言論，發言人趙立堅（圖）說昨天是香港回歸祖國二十五周年慶典日，個別西方國家在這個喜慶時刻跳出來，對「一國兩制」在港實踐說三道四，對純屬中國內政的香港事務指手畫腳，中方對此堅決反對，強烈譴責。



趙立堅強指這些國家對自身存在的嚴重問題和斑斑劣跡視而不見；中方要正告這些國家，任何對「一國兩制」成功實踐的抹黑都是徒勞，任何對中國內政的插手干預都不可能得逞。



英國首相約翰遜發表錄影講話，指英國不會放棄香港，將致力確保北京信守承諾，重新實現港人治港。美國國務卿布林肯亦發聲明，批評北京訂立《香港國安法》，破壞港人自由和權利。