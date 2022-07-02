消防開路幫婆婆推車 網民讚「真正男子漢」

人間有愛！有網民在社交媒體群組指目擊消防車為老婦開路，更有消防員落車幫助老婦把手推車推上行人路。不少網民大讚消防員的貼心舉動，稱「消防真係好型」，甚至形容他們為「真正的男子漢」。帖文指於周四晚上，近油麻地窩打老道向油麻地方向，廣華醫院門前，看到一名老婦在快線推着手推車行走，而身後的消防車隨即由中線駛出快線，慢駛並亮起紅燈，提示後方駛來的車輛，以防發生意外（見圖）。隨後，當老婦要到旁邊對面線時，車上兩名消防員更立刻下車，護送老婦和其手推車上回行人路，以保其安全，一直至老婦返回行人路後才離去（見圖）。網民讚揚「點解消防員咁受人尊重？佢哋幫人係出自內心！」亦有人認為，「好彩今次有消防開路啫」、「應該要教育下阿婆」。