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北韓指「異樣物品」 引致爆疫

2022-07-02 列印
■北韓境內出現疫情。
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北韓失守爆疫，溯源後認定首宗新冠病例，來自與南韓江原道接壤的金剛郡伊布里，患者曾接觸「異樣物品」，當局要求民眾在邊境地區對隨風飄來，或氣球空飄而來的「異樣物品」保持警惕。南韓則強調，病毒不可能通過氣球等途徑，從南韓流入北韓。

北韓官方朝中社報道，一名士兵及一名兒童今年四月初，分別在接近南韓的江原道金剛郡一個軍營及一處山邊，接觸到「異樣物品」，後來出現症狀，新冠檢測亦呈陽性，其後北韓境內出現疫情。國家緊急防疫司令部要求民眾在南北韓分界沿線、邊境附近地區對隨風飄來或氣球空飄而來的「異樣物品」保持警惕，並及時舉報。
南韓統一部表示，世界衛生組織等機構一致認為物體表面殘存的新冠病毒，不會造成疫情傳播，不可能透過脫北者經氣球派發的傳單，將病毒傳播到北韓。
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