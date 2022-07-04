香江才子病逝 享壽87歲 倪匡回歸外星 繼續探險

創作《衛斯理》系列、《原振俠》系列、《女黑俠木蘭花》系列等膾炙人口小說的作家倪匡，昨天撒手塵寰，終年八十七歲。這位文壇奇人，自稱不構思小說橋段，提筆就直書，一天可以不停地寫，高峰期交出逾二萬字。



據悉，倪匡患上皮膚癌，癌細胞擴散，令他十分痛苦，但在朋友面前，他保持樂觀性格，經常「笑哈哈」，形容自己「不懼怕死亡」，視之為解脫。



倪匡的讀者遍佈兩岸三地，備受全球華人推崇。除了著名的科幻小說，他還寫作不少的靈異故事，以及少量武俠小說、偵探小說與情色小說等，亦創作了超過三百多個電影劇本。他生前有一句明言：「人的一生充滿各式各樣的配額。」他已用盡了其文采配額，為世人留下奇思異想的作品。