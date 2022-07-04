陶傑讚大小說家 相信外星世界 倪匡樂觀不怕死 患皮膚癌終解脫

■倪匡（右一）和蔡瀾（右二）、查良鏞（左二）與李純恩（左一）同遊東京。

1935-2022 ■倪匡昨日辭世，據悉他罹患皮膚癌，但不懼怕，反視之為解脫。

■劉德華曾參演《衛斯理》小說改編電影，對倪匡辭世，他指是香港文壇一個莫大的損失。

■倪匡與太太育有一子一女，兒子倪震、媳婦是歌手周慧敏。

■陶傑在facebook公開倪匡死訊。

著名科幻小說家倪匡昨午與世長辭，終年八十七歲。據悉，倪匡患上皮膚癌，入住香港防癌會賽馬會癌症康復中心（前稱南朗醫院）。有探望過倪匡的文化界朋友透露，倪匡病重時，表現痛苦，但每當有友好到訪，他保持樂觀性格，依然「笑哈哈」，形容自己「不怕死」，視之為解脫。倪匡逝世的消息傳出後，不少文化演藝界名人和書迷紛表哀悼。作家沈西城在facebook率先發文，披露倪匡於昨日下午逝世。據悉，倪匡患上皮膚癌，家人為給予最好照顧，安排他入住香港防癌會賽馬會癌症康復中心，其後癌細胞擴散，接受手術之後，傷口難瘉合，疑與倪匡本身患糖尿病有關。病重消息流傳 好友趕見最後一面倪匡病重的消息，早在朋友圈中流傳，不少人趕緊與他見最後一面。身在海外的作家陶傑向本報透露，兩個月前他與倪匡通了一次長途電話，倪匡顯得很辛苦，但依然保持樂觀，不時「笑哈哈」。約半個月前，陶傑再與倪匡視像通話，陶傑形容他當時不太清醒，大聲叫喚他，仍有輕微反應。陶傑形容倪匡是一位大小說家，與常人不同，他相信外星世界，「有電波射向他，透過他的手，寫下科幻小說，好厲害。」陶傑形容：「倪匡不懼怕死亡，已經八十七歲，死亡對倪而言，視之為解脫。」另一友好約三周前往醫院探望倪匡，形容倪匡精神不錯，體形不瘦削，說話清晰，胃口很好。傳媒曾向倪匡兒子倪震、新抱周慧敏、好友蔡瀾及沈西城查詢，但截稿前未獲回覆。黃霑女兒黃宇詩昨晚回覆傳媒查詢時說：「如消息屬實，會很難接受。」二○一九年，倪匡出席香港書展時透露自己患上皮膚癌，最近十多年飽受困擾，先後看了七名醫生，其中兩人診斷是癌症。他透露，腿部的腫瘤有一巴掌大，情況不樂觀：「潰爛了又發炎，醫生當作濕疹來醫，搽了一些藥膏，感覺又好了一點。」但他最終認為，自己年事已高，決定放棄治療，笑說病痛最終會與自己「同歸於盡」。倪匡指，患病以後味覺退化，導致不能享受美食；同時經常咳嗽，夜不成眠，形容自己「死咗九成」。劉德華：從小喜歡他的科幻小說曾扮演《衛斯理》電影主角的劉德華表示：「對於倪匡老先生病逝深感遺憾，從小就喜歡他的科幻小說，他除了是一位博學多才不可多得的長輩，在我心中是一位智慧老人，曾經多次向老師討教，獲益良多，認識他是難得的緣份。香港文壇對他的離去絕對是一個莫大的損失。願倪匡先生一路好走，其家人節哀。」不少書迷都網上留言悼念，有人說：「外星地方再見」、「倪先生被外星人接走了」等。亦有網民透露，一年前曾親自見到倪匡本人，問對方：「甚麼時候會再有新作品？」但現在已經無緣再看其新作，感到十分不捨及可惜。