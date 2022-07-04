《衛斯理》等名著膾炙人口 自詡「世上寫漢字最多」

倪匡祖籍中國浙江寧波鎮海，華東人民革命大學肄業，一九五七年由中國內地移居香港，起初身無分文，自覺「自己沒有別的本事」，靠寫作賺錢，期間創作出《衛斯理》系列、《原振俠》系列等膾炙人口作品，風靡華人圈無數讀者；他自詡為「世界上寫漢字最多的人」，高峰期時曾一天寫下二萬字，是本港多產、多元作家。

胞妹亦舒同為知名作家



倪匡於一九三五年生於上海一知識份子家庭，家有七位兄弟姊妹，胞妹亦舒同為鼎鼎大名的作家。倪匡曾表示，以前家境清貧，最大的樂趣就是看書，他移居至香港之初，在工廠當雜工，晚上進修，後來開始投稿，曾任校對、助理編輯、記者和專欄作家。



倪匡因文字與金庸結緣，獲創辦《明報》的金庸邀稿，後來金庸離港數月，找來倪匡為他代筆《天龍八部》；而倪匡亦是金庸迷，寫過五本《我看金庸小說》系列。



倪匡先後使用多個筆名，他出版過許多膾炙人口的小說作品，當中以科幻小說《衛斯理系列》、《女黑俠木蘭花系列》最廣為人知，不過其寫作範圍甚廣，不乏靈異故事、武俠小說及情色小說等作品，包括《六指琴魔》、《十三太保》。

曾為金庸代筆《天龍八部》



被喻為「四大才子」（金庸、黃霑、倪匡、蔡瀾）的蔡瀾表示，唯一能靠寫作賺錢的文人是倪匡。而倪匡亦曾在傳媒訪問中指，他相信寫作是靠天才的，「凡是藝術的東西，都是靠天才的；靠訓練可以訓練出一個數學家，但是訓練不出小說家」，而寫作是其唯一的謀生工具，倪匡寫作不費氣力，「自有人類以來，漢字寫得最多的人」，他亦曾透露，高峰期時曾一天寫下二萬字。



在感情生活上，倪匡早年風流，與太太李果珍結婚後仍處處留情，曾發表「我對愛情很專一，只是身體不專一而已」等言論。不過，晚年「浪子回頭」修心養性，與老婆過安穩日子。倪匡與太太育有一子一女，兒子倪震曾在娛樂圈發展，媳婦是前歌手周慧敏。