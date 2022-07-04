理大應用科學及紡織學院改名為理學院 三大學系實踐「學系為本」組合課程

理學院現由三個學系組成，包括應用生物及化學科技學系、應用數學系及應用物理學系。理學院院長黃維揚教授認為理學院的重新定位，不僅讓學院持續成長以及塑造其國際聲譽，更能令學院的發展更上一層樓：「理學院以 『理大科學 探理創新』PolyU Science Creates Impact為願景，推動學生的全人發展，讓他們發揮無限潛力。通過跨學科合作，學院將卓越的科研及學術成就轉化成具影響力的發明，持續為世界帶來正面的影響。」
在『學系為本』組合課程的新模式下，理學院的學生能更廣泛地學習各科的知識，緊貼時代的步伐，將來投身職場亦能展現多元實力。學生在報讀時需先選擇一個學系的組合課程；入學後，首學年只需修讀相關學系的共同核心課程，二年級才修讀主修科目，讓學生有充裕時間真正了解自己的興趣及志向，從而在主修學科方面作出合適的選擇。
理學院提供以下「學系為本」組合課程:
■生物科技、食物安全及化學科技（榮譽）理學士組合課程(JS3010)
■數據科學（榮譽）理學士組合課程(JS3020)
■物理學（榮譽）理學士副主修人工智能及數據分析(AIDA)/創新及創業(IE)(JS3030)
理學院學系組合課程網上簡介會
理學院將於2022年7月7日舉行學系組合課程網上簡介會，介紹學院於新安排下所提供的課程資訊、更具彈性的主修課程、副主修內容及入學面試貼士。簡介會誠邀各中學校長、升學導師、教師、學生及家長出席。希望應屆文憑試考生能於放榜前把握機會，了解學院嶄新的課程設計和優勢，為放榜後修改JUPAS大學聯招內的課程選擇作好準備。
立即登記:https://forms.gle/bRdsXM2ETyuGVefy8
配合全球發展趨勢 讓畢業生保持競爭力
「短短幾十年間，我們的世界由Web 2.0發展到Web 3.0；從VR走到虛擬世界，創新科技自然成為香港及大灣區的經濟新動力。學院肩負起帶領他們掌握現今社會所需技能的責任，啟發學生的創業家精神，將學生的多元實力發揮得淋漓盡致。」黃院長解釋，在學系組合課程的新模式下，學生可選「人工智能及數據分析」(AIDA)及「創新及創業」(IE)的兩大新元素為副主修。前者包括人工智能、編程等相關科目；後者則包括12周企業實習及考察大灣區創業生態等，務求配合全球發展趨勢，讓學生在國際市場上保持競爭力。
設入學獎學金與實習資助計劃與逾40所知名學府建立交流網絡
理學院設有獎學金，向經JUPAS考入理學院且成績優異的一年級生發放高達港幣35,000元獎學金。學院與全球超過40所知名學府建立交流網絡，以擴闊學生的國際體驗。當中包括多間首屈一指的大學，如北京大學、南洋理工大學、新加坡國立大學、麥基爾大學(McGrill University)及柏克萊加利福尼亞大學(University of California, Berkeley)等。
學院亦設有實習資助計劃，向於本地及海外成功完成實習的學生提供資助。黃院長表示：「我們期望參與實習的同學除了累積職場經驗，更能應用所學為社會作出貢獻。」學院更會於實習前為學生提供職業訓練工作坊，以裝備學生迎接新挑戰。
學院科研成果 回應世界議題
學院秉承理大「開物成務 勵學利民」的校訓，致力追求卓越的科研成果及推動對世界具影響力的研究。「理學院主要有七大研究方向，分別為生物科技、可再生能源與可持續發展、食物安全及科技、應用數學、優化與運籌學、材料科學，以及納米材料，以回應近年備受關注的議題，如新冠肺炎、公共衛生以及癌症治療等。」黃院長分享道。
知識轉移 推動創科及培育初創
理大科創企業群 PolyVentures以創科為特色，透過資助及培育初創企業，向理大學生、校友與科研團隊提供孵化服務和基礎設施。
「『佳昇科技』為PolyVentures其中一間初創企業，由應用生物及化學科技學系李蓓教授與理大工商管理博士生林峰共同創辦，成功開發環保材料『兩親性核-殼納米球』以應用於不同場景，例如抗菌抗病毒塗層解決方案。他們更奪得『阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2022環球創業比賽』之『環境保護大獎』！」黃院長堅信，讓科技利民向善，就是理學院秉持的理念。
「科研影響力」影片系列
學院特意製作「科研影響力」影片系列，介紹八個應對社會和環境挑戰的科研成果。
更多「科研影響力」影片系列:https://polyu.hk/cwgVW
理學院學系組合課程網上簡介會
理學院將於2022年7月7日舉行學系組合課程網上簡介會，介紹學院於新安排下所提供的課程資訊、更具彈性的主修課程、副主修內容及入學面試貼士。簡介會誠邀各中學校長、升學導師、教師、學生及家長出席。希望應屆文憑試考生能於放榜前把握機會，了解學院嶄新的課程設計和優勢，為放榜後修改JUPAS大學聯招內的課程選擇作好準備。
日期：2022年7月7日（星期四）
時間：下午4:30至5:30
立即登記:https://forms.gle/bRdsXM2ETyuGVefy8
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https://www.polyu.edu.hk/fs/