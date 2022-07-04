理大應用科學及紡織學院改名為理學院 三大學系實踐「學系為本」組合課程

俄烏兩軍繼續在烏東城市利西昌斯克戰鬥，雙方都宣稱有當地控制權，未來兩日的戰況將會是關鍵。若俄軍取下利西昌斯克則意味着成功控制盧甘斯克，達成解放頓巴斯地區的軍事目標。俄軍在利西昌斯克持續發動猛烈攻勢，務...

2022-07-04