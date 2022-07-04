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天文台認低估「暹芭」增強速度

2022-07-04 列印
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熱帶氣旋「暹芭」襲港，天文台上周五發出本年首個八號強風或烈風信號。天文台承認，電腦預報模式低估「暹芭」增強的速度，指「暹芭」上周五在接近廣東沿岸時，已出現顯著增強的情況，其後發展成強烈熱帶風暴，於上周六早上更進一步增強為颱風，並在香港西南面約三百公里掠過。根據數據顯示，「暹芭」是歷來最長生效時間第九位的八號風球，歷時共二十一小時十分鐘。

熱帶氣旋「暹芭」逐漸遠離本港並減弱，天文台於昨午二時十分，改發一號戒備信號，並於同日晚上取消所有熱帶氣旋警告信號。
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