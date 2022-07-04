經銀聯使用消費券 盡享四大優勢

■銀聯長期與各大商戶合作，推出專屬優惠。

■Tap & Go「拍住賞」可綁定於雲閃付App、Apple Pay及Huawei Pay。

■BoC Pay適用於所有收取銀聯二維碼商戶。

■經雲閃付App使用消費券可用於搭乘港鐵及各大專營巴士。

■銀聯優惠覆蓋不同範疇，買電器前記得留意當期優惠。

香港政府2022年（第二階段）消費券計劃開始接受登記，為了更加善用這額外的5,000元，當然要選擇一個最佳渠道。銀聯國際在去年和今年與Tap & Go「拍住賞」1合作參與，累積了豐富的經驗，在第二階段將再與新增平台中銀香港的BoC Pay合作。市民無論決定轉換平台還是繼續沿用原有平台，經應用廣泛、優惠豐富的銀聯渠道使用消費券都是最佳選擇。銀聯已經攜手各大商戶，準備了精彩的優惠活動，無論是否使用消費券均可享消費折扣。經銀聯使用消費券好處多多，大家還不熟讀此精明攻略，立即開始一邊消費一邊賺獎賞的理想生活模式吧！一、 兩大平台均可享禮遇銀聯及兩大合作平台BoC Pay和 Tap & Go「拍住賞」 為2022年（第二階段）消費券均推出了精彩優惠，無論是選擇轉會還是繼續留在原有平台的客戶都可享用。其中，凡於BoC Pay開立消費券賬戶及成功於政府網站登記以BoC Pay接收消費券之客戶，可獲100元港幣現金回贈，轉會即賞，無附加條件！而留在Tap & Go「拍住賞」或新登記之客戶，可享價值2,055港幣的Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包2及其他Edan簽名版限量禮品。二、 支付方式多元化選用BoC Pay的用戶，可以在全港7萬多間商戶網點，包括所有支持銀聯二維碼的線下或線上商戶直接掃碼付費，也可以在商戶App如OpenRice的App內付款。至於選用Tap & Go「拍住賞」的用戶，可以將錢包內的虛擬銀聯卡加入雲閃付App在支持銀聯二維碼的線下或線上商戶直接掃碼付費；或加入Apple Pay及Huawei Pay，以手機或可穿戴設備在商戶收款機上一Tap付款，又或者在商戶App實現App內付款；還可通過輸入卡號、有效期等信息後進行線上付款。三、 消費場景應有盡有銀聯二維碼、銀聯手機閃付和線上支付三款支付工具合計，適用於超過15萬個本地消費點，涵蓋衣食住行各個日常生活範疇，既包含小額消費場所，亦囊括大額消費的商戶，網購自然不在話下，就連搭地鐵巴士都可以。四、 消費優惠停不了銀聯國際一直與各大商戶推出銀聯卡專屬優惠，包括各大商場、百貨公司、餐飲、超市以及便利店等，另有全年優惠商戶包括豐澤電器、中原電器、中國聯通、通利琴行、周生生、周大福、北京同仁堂、位元堂、Levi’s、i.t、先施等，在本地商戶及餐廳內享受折扣；同時不斷加推期間限定優惠，種類豐富又貼近生活，最近推出的包括：1 日本城以BoC Pay買滿HK$200即減HK$20，買滿HK$300即減HK$352 馬拉松以BoC Pay買滿HK$800即減HK$1003 六福珠寶以BoC Pay購買指定產品可享半價優惠4 皇玥買滿HK$250即減HK$50*優惠未能盡錄，詳情可參閱銀聯官網持卡人在上述商戶消費，可同時享受消費券和銀聯的雙重優惠。稍後提供銀聯卡專屬優惠的商戶還將陸續新增，有關優惠活動的具體安排，可密切留意銀聯稍後之官方信息。開通BoC Pay和Tap & Go「拍住賞」賬戶後，在消費券計劃結束後仍值得保留，除了可以繼續在香港，還可在內地、澳門以至多個國家和地區消費，將消費場景擴大到全世界，為期待外游的港人提供最貼心的便利。1 Tap & Go 由 HKT Payment Limited（儲值支付工具牌照號碼：SVF0002）營運，並受相關條款及細則約束。2 Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務。（資料由客戶提供）