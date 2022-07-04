聲稱圍牆植物被撞受損 賠償價300元起跳 圍頭村路霸人肉擋車索司機「過路錢」

■張婦其後站在車頭位置，阻止貨車離開。

■由於司機拒絕賠償，張婦發爛渣坐在地上。

■村民Carry表示，她的母親曾被張氏夫婦索賠兩次，每次三百元。

■由於植物佔據了部份道路，令到大型消防車無法駛入。

大埔圍頭村疑似路霸擋車，不付款難通過。近日網上瘋傳一條短片，圍頭村一村婦不滿一輛貨車碰撞其村屋外牆上的植物，竟以身擋車。有村民透露，這名老婦和丈夫經常以同樣理由，要求路過貨車司機賠償數百元才放行。由於二人不時阻路，嚴重影響村民出入，村公所成立專責小組跟進處理。有網民將一條短片上載「大埔圍頭村街坊交流平台」專頁，片段顯示，一名戴漁夫帽老婦疑不滿貨車駛過其村屋外時，撞到外牆植物伸出的枝葉，逐要求司機賠償，她站在車頭前，人肉阻擋貨車離去。由於司機不肯就範，老婦竟盤坐地上。有附近村民上前勸她息事寧人，反遭她大聲喝斥：「信唔信我連你都鬧埋。」村民束手無策，只好報警求助。警方回覆本報查詢稱，上月二十四日早上接到一名姓盧的貨車司機報案，警員到場後，確定沒有人被車撞到，列作糾紛事件處理，沒人被捕。被稱「300蚊先生」當日拍攝影片的村民Carry表示，類似情況，見慣見熟，該名老婦和張姓丈夫經常以圍牆植物被碰撞受損，與路過該公家路的貨車和小巴司機爭執，兩人在村內無人不識。Carry透露，張姓夫婦年約六十多歲，是圍頭村原居民，兩夫婦早年曾移居外國，十多年前回流，居於圍頭村澤陶苑一村屋。他們有一子一女，都已搬走。據悉，夫婦兩人喜歡栽種，植物和石頭等雜物佔據了家牆外部份車路，對大型車輛出入造成不便，「村內有人開設年花場，亦有個小巴站，所以每天有很多貨車和小巴出入。」大約五、六年前，張氏夫婦開始指責駛過的貨車和小巴，稱進出時撞到他們的植物，「條路本來已很窄，他們的植物又佔據道路，大車經過很容易踫到他們的樹葉。」Carry指，兩人的行為變得愈來愈瘋狂，在外牆裝上多部閉路電視鏡頭，監視車輛出入，「如果他們覺得架車撞到自己的植物，就會從屋內跑出來人肉攔截對方，要求賠償三百至七百元不等。」由於賠償價三百元起跳，村民都稱呼他們「三百蚊先生」。有人寧賠錢了事Carry表示，有些司機為免麻煩，甘願賠錢了事，其母親數年前試過兩次中招，「我媽媽做園藝的，請人送泥土入村時，夫婦說貨車撞毀其植物，要求司機賠償五百元，媽媽為免麻煩，兩次都賠償了三百元。」去年九月，有村民搬屋，車出車入，向張氏夫婦支付七百元「賠償費」。不過，多數司機不肯就範，發生爭執，報警處理，「每次警察到場，起碼要搞一、兩個小時，由於這條是唯一出入道路，村民出入都受影響。」Carry說這情況每星期都發生，覺得十分滋擾。