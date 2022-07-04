律師：是否有權索賠 視乎植物位置

究竟張氏夫婦是否有權向撞到其植物的貨車司機索償？大律師陸偉雄表示，主要視乎植物處身的位置，是私人還是公眾地方，「如果植物是在私人地，架車撞埋去當然要賠錢。」但如果道路屬於官地的話，貨車撞到延伸出來的植物，非但不用賠錢，如果車輛因此損毀，反而可以向植物擁有人要求賠償，「因為這裏是公眾地方，無論行人或車輛都有可以合理使用，屋主是有責任去修剪植物，以免植物伸出來阻礙其他人使用。」