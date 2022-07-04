村長表示，村公所的專責小組，早前跟地政署和警方舉行跨部門會議，研究如何解決事件，「地政署曾經派人到場量度界線，要求他們的植物不能越過界線，以免影響行車，但他們就是不聽，有關部門又不能剪掉伸出來的樹枝，真的很頭痛。」村長又說，涉事村屋的植物延伸出道路，除影響村民出入，亦阻礙救援工作，「前幾天八號風球，村內發生冧樹，大型消防車都因為植物阻擋入不了來，如果火警就不堪設想。」
夫婦「企硬」不讓步 村長無符
村長表示，村公所的專責小組，早前跟地政署和警方舉行跨部門會議，研究如何解決事件，「地政署曾經派人到場量度界線，要求他們的植物不能越過界線，以免影響行車，但他們就是不聽，有關部門又不能剪掉伸出來的樹枝，真的很頭痛。」村長又說，涉事村屋的植物延伸出道路，除影響村民出入，亦阻礙救援工作，「前幾天八號風球，村內發生冧樹，大型消防車都因為植物阻擋入不了來，如果火警就不堪設想。」
香江才子病逝 享壽87歲 倪匡回歸外星 繼續探險
創作《衛斯理》系列、《原振俠》系列、《女黑俠木蘭花》系列等膾炙人口小說的作家倪匡，昨天撒手塵寰，終年八十七歲。這位文壇奇人，自稱不構思小說橋段，提筆就直書，一天可以不停地寫，高峰期交出逾二萬字。據悉，...
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中國三大航空採購292架空巴
中國三大航空集團，南航、國航及東航周五宣佈，向歐洲空中巴士採購二百九十二架A320NEO系列飛機，總值超過三百七十億美元，是空巴史上最大定單之一。對於錯失巨額定單，美國波音公司表示失望，指地緣政治分歧...
2022-07-04
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俄軍戰爭紀念碑升蘇聯旗幟 烏俄激戰爭奪利西昌斯克
俄烏兩軍繼續在烏東城市利西昌斯克戰鬥，雙方都宣稱有當地控制權，未來兩日的戰況將會是關鍵。若俄軍取下利西昌斯克則意味着成功控制盧甘斯克，達成解放頓巴斯地區的軍事目標。俄軍在利西昌斯克持續發動猛烈攻勢，務...
2022-07-04
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佳悅示範單位多面睇
市區盤趁勢應市，力吸上車客。佳寧娜及宏達控股發展的長沙灣佳悅日前開價，首批50個單位，全數低於600萬，折實入場約345.95萬起，並已開放示範單位及收票，料本月開售。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人...
2022-07-02
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中央振興經濟 北水料續流入 恒指本周料上望22000
避險資金流入美元，令美匯指數突破105關口，美股三大指數於下半年首個交易日輕微上揚，杜指、納指及標指上周五齊升1%。分析指，雖然外圍股市仍見不明朗因素，但內地當局轉變態度推動經濟發展，尤其是支持新經濟...
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「復活神鋒」襲銀河 撐蒙特利爾
FC蒙特利爾射手美臣杜爾傷瘉後，上輪美職首次正選上場即梅開二度。周一聯賽作客洛杉磯銀河，此子豪言再取士哥領軍全取三分，力保東岸榜首寶座，冷敲逾四倍客勝，單注或過關皆宜。（Now638台周二早上10:3...
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執導《歲月神偷》揚威柏林影展 《秋天的童話》編劇羅啟銳 心臟病猝逝 享年69歲
著名導演及編劇羅啟銳前日因突發性心臟病與世長辭，享年69歲。據知，羅啟銳因心臟問題，近年接受中醫治療，前日黃昏在家感不適，乘救護車往醫院途中不治。香港電影導演會昨發公告悼念羅啟銳，該會將通知傳媒他的後...
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李一飄 - 支持青年人 香港則興｜社論
國家主席習近平來港出席特區回歸二十五周年慶祝活動，發表重要的講話，當中特別提到香港青年人，強調「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」，顯示中央對青年人的關心關愛。...
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峰爭捧走粵港盃 蔡約翰蔡明紹齊三W韋小寶爆冷贏回歸盃
昨日七一回歸日賽事在變化地舉行，全日兩場盃賽都爆冷，其中香港共慶回歸二十五周年盃由蘇廄「韋小寶」爆二十三倍W，而粵港盃則由十五倍的羅廄「峰爭」掄元。至於蔡明紹憑文廄「美滿將來」、鄭廄「海王駒」和蔡廄「...
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