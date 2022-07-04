夫婦「企硬」不讓步 村長無符

就有人經常向司機索賠事件，圍頭村村長張耀國說，多次跟涉事夫婦傾談，但二人都堅稱沒有做錯，不肯讓步，「他們還不滿同村兄弟，大家都姓張的都不幫他。」村長表示，該對夫婦除了為難外來貨車、專線小巴和垃圾車外，連同村兄弟建屋運送材料的貨車也諸多阻撓，所以村公所一年前成立了一個小組，專門處理這事件，「他們經常說條路是屬於他們的私家地，但地政署已經表明該路段是官地，大家有權使用。」



村長表示，村公所的專責小組，早前跟地政署和警方舉行跨部門會議，研究如何解決事件，「地政署曾經派人到場量度界線，要求他們的植物不能越過界線，以免影響行車，但他們就是不聽，有關部門又不能剪掉伸出來的樹枝，真的很頭痛。」村長又說，涉事村屋的植物延伸出道路，除影響村民出入，亦阻礙救援工作，「前幾天八號風球，村內發生冧樹，大型消防車都因為植物阻擋入不了來，如果火警就不堪設想。」