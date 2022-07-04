增292感染 安徽泗縣啟「三長」控疫

內地安徽泗縣新冠疫情擴大，再多二百九十二宗本土感染個案，當中二百八十八宗來自泗縣，泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部發出公告，啟動「三長」管理制嚴控疫情。



「三長」分別是「小區長」、「樓棟長」和「單元長」，分別負責了解小區居民訊息、協助靜態管理，配合做好核酸檢測的隔離轉運，以及滿足特殊人群需求等工作。泗縣全縣部分區域開展第六輪核酸檢測。



另外，朝中社引述北韓國家緊急防疫司令部通報，北韓過去一日新增三千五百四十宗發熱病例，單日新增病例連續九天低於一萬宗，有關部門在邊境和接壤地區的主要關口增派防疫人員。