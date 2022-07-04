內地將派650人協助採樣 ﻿澳門﻿﻿再展3輪全民檢測﻿

澳門新一波疫情累計增至七百八十四宗確診，昨日更首次出現兩宗死亡病例。同時，當局宣佈，未來一周再展開三輪全民核酸檢測，內地將派出六百五十人到澳門協助採樣工作。



澳門新增九十宗新冠病毒核酸陽性個案，新一波疫情累計增至七百八十四宗。昨有兩名女患者離世，分別為九十四歲及一百歲，她們本身有慢性基礎疾病，是澳門自前年出現疫情以來，首次錄得死亡個案。

台芒果再現新冠病毒



澳門政府宣佈，未來一周將進行三輪全民核酸檢測。社會文化司司長歐陽瑜指出，內地將派出六百五十人到澳門協助採樣工作，現時有條件展開下階段全民核酸檢測。她形容，未來幾日非常重要，是關鍵時刻，希望全社會配合，最大限度減少人員流動，工商界盡可能暫停運作或維持最低限度運作，市民如非必要請勿外出。

另外，澳門三天內第二次在台灣芒果發現新冠核酸檢測呈陽性，澳門市政署表示，一批由台灣地區進口的芒果外包裝樣本，於前日發現核酸檢測呈陽性，市政署隨即啟動應急預案，將五箱共重五十公斤的涉事芒果全數封存，沒有流入市面，將作銷毀處理。

由七月一日起，市政署暫緩涉事品牌商的入口申請，為期一周。市政署強調，相關措施的推行是為了保障澳門市民免受新冠病毒感染，並不針對任何國家和地區。



台灣的行政院農業委員會回應指，依據目前科學研究，並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學。

農委會再度呼籲澳門當局，應依照國際規範採行符合科學及風險管控適當措施，以維持貿易順暢。