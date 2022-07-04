《新華社》：習近平在港講話 表達對港同胞真情厚意

新華社發表評論員文章，指國家主席習近平在港發表的重要講話中，提出的四點希望飽含期許和重託。文章認為，習近平發表的重要講話，著眼香港開創新局面、實現新飛躍，提出四點希望，為香港攻堅克難、繁榮發展指明了方向。而且講話充滿為香港好、為香港同胞好的真情厚意。文章指，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰，着力提高治理水平，是香港實現良政善治的重要基礎。文章又指，行政長官和特別行政區政府要忠實履行誓言，貫徹「一國兩制」方針，維護《基本法》權威等國家戰略。



文章認為，要引領香港青少年認識國家和世界發展大勢，幫助青年解決學業、就業、創業和置業面臨的實際困難。