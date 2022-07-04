香港故宮開幕 市民穿古裝到場夠應景

香港故宮文化博物館原定七月二日開幕，受風暴影響，延至昨早九時開放，大批市民輪候入場，更有市民穿上古裝來參觀（圖），透露自己身穿宋朝服飾，特別期待入場後能欣賞宋朝文物。有市民則指展品合乎預期，強調對「帝服」的印象最深刻。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄、故宮文化博物館董事局主席陳智思等人主持開館儀式，為醒獅點睛。博物館七月合共十一萬張門票，八成半已售出；下月首周的門票將在本月十二日起發售。楊潤雄希望故宮可成為其中一個旅遊熱點，帶動旅遊發展，說好中國故事。昨早排首位的蔡先生指對陶瓷及畫作展品最感興趣，又指門票開售當天即刻上網排隊。