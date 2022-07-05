海軍「南寧艦」再救一人 工程船海難尋獲12船員遺體

■海軍「南寧號」導彈驅逐艦救起一名船員。央視圖片

風暴「暹芭」吹襲華南沿岸期間，一艘載有約三十名內地人的工程船在香港西南海域遇上大風浪，吹至斷開翻沉。本港政府飛行服務隊及相關部門怒海下展開救援行動，惟天氣惡劣、能見度低等因素增加救援難度，在現場救起三人。經廣東省海上搜救中心連日動員出海營救，再多一名內地人在海上尋獲生還，並打撈起十二具遇難者遺體，另約十四人仍在茫茫大海，未被發現。廣東省海上搜救中心發佈消息，指連日一共派出七架飛機、二百四十六艘船艇和四百九十八艘漁船，有序開展針對岸灘、近岸和近海範圍的搜索，繼續盡最大努力搜救失聯的工程船人員。據內地傳媒最新報道，昨晨五時許，海軍「南寧號」導彈驅逐艦在外圍海域搜尋區發現一名飄浮男子，經海軍廣州基地證實，被救起的人員在海面漂浮超過四十小時，不過其身體狀況正常，屬「福景001」輪甲板員工，已被安排接送上岸。家屬：公司不讓船員上岸奇怪另外，經連日無間斷搜救，救援人員再在距離沉船位置西南方向五十海里附近區域，發現並打撈起十二具疑似遇難者遺體，相關部門正確認身份。據內地傳媒引述其中一名失蹤者的女兒表示，其父親是船上的一名「吊機長」，有多年工作經驗，在失蹤前曾傳回颱風影片，未幾手機即進入關機狀態。她表示，早前遇上颱風天氣，父親的公司都讓船員們上岸，她不知為何這一次打風卻沒有同類安排，只是讓一部份船員上岸；她徹夜難眠，盼望下一個被救的是父親。據了解，肇事的內地工程船日前途經「暹芭」的風眼，在香港西南約三百米的水域避風時走錨遇險，船身斷開兩截，嚴重傾側，三十名船員棄船逃生，工程船最後沉入大海。港府接獲該船遇險後，即時派出政府飛行服務隊飛機前往出事海面，在惡劣天氣和巨浪險境中，救起三名船員，並將他們送院治理。