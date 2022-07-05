食環多區捉2000老鼠 議員轟低估鼠患

食物環境衞生署今年五月二日針對目標小區，展開為期八周滅鼠行動，行動中共收集和搜獲逾二千隻死鼠和活鼠，但多區區議員聞訊後，均批評署方「報細數」，指多區鼠患指數參考指標過時。本報記者登入署方網頁，發現黃大仙區和油尖旺區的監察地點的鼠患參考指數最為嚴重，有區議員曾多次接獲居民投訴，指有老鼠直闖入屋，嚇怕居民。



食環署由五月二日至六月二十四日展開本年首輪目標小區滅鼠行動，在這些小區的後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤附近等地方滅鼠，並在中西區、黃大仙區及九龍城區等試行加強版的滅鼠行動，共收集一千零六十隻死鼠和搜獲一千零二十四活鼠，較上輪目標小區滅鼠行動收集及捕獲老鼠的總數多百分之十點八，惟多區區議員批評署方「報細數」。

量度鼠患方法過時



深水埗區議會主席覃德誠估算實際數目應比署方公佈的多一倍，因為食環署的鼠患參考指數，只以鼠餌被老鼠咬囓的比率和捕獲的老鼠數量為量度指標，過時且不準確；覃續說，本港恢復堂食後，老鼠有更多「搵食」的地方，牠們減少吃鼠籠內的鼠餌，故署方的監察結果難以反映鼠患實況。覃又指，區內三無大廈鼠患嚴重，曾接獲居民求助，有老鼠從天井位「成竇闖入屋」。



記者登入食環署的網頁，發現上半年五十個監察地點的鼠患指數中，黃大仙區大有街、清水灣道（彩虹）和油尖旺區彌敦道（尖沙咀）情況最為嚴重，指數分別是百分之十、十四點五和八點八；三個監察地點的鼠患參考指數均超過一成，屬二級鼠患，即鼠患於調查期間略為普遍。黃大仙區議員譚香文指，新蒲崗和雙鳳街一帶近年來出現了不少流動菜攤，街邊留下許多「菜頭菜尾」，惟食環署沒有妥善清理好環境，加劇鼠患情況。