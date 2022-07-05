盧寵茂：深「驛站」每天增至2000名額 行會今討論公務員加薪

昨天七月四日，是第六屆特區政府問責官首個工作天，特首李家超、政務司司長陳國基及其他高層官員早上回到政府總部。上屆政府把公務員加薪決定留給今屆政府。據悉，行政會議將於今日舉行首次會議，議程包括公務員加薪。



上屆政府原訂在上月的行政會議討論公務員加薪幅度，但議程臨時被抽起。據悉，特首李家超將於今日召開任內首次行政會議，會上重新討論公務員加薪議程。消息指，昨日行會成員曾到政府總部出席政策簡介會。

薪趨倡高層加7%遠超通脹



據五月底出爐的薪酬趨勢調查結果，高級公務員薪趨淨指標為百分之七點二六，中級為百分之四點五五，低級為百分之二點零四，由於高層公務員加薪幅度逾百分之七，遠超通脹，引起社會炮轟，連商會亦出聲明形容「脫離現實」。上屆行會原定上月七日討論，但議程臨時被抽起，當局未解釋原因。外界猜測是刻意留待新一屆政府處理這個棘手問題。



李家超昨早乘坐掛有區徽的座駕離開寓所，駛往政總，正式首天工作。同時，多名新任官員包括陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟，及政務司副司長卓永興等人，亦陸續抵達政府總部。



此外，醫務衞生局局長盧寵茂發表網誌表示，明白深圳的「健康驛站」酒店檢疫名額經常供不應求，經過與內地當局的溝通，內地「驛站」每天名額，將由原來的一千三百個，增至二千個；並會限制每個IP帳號只能預訂一個號；而短期內更會提升名額，並以更公平、公正、公開的方法，完善「驛站」的預約安排；打擊非法炒賣活動等。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，上任後首要工作是落實行政長官在競選政綱內的幾項工作，第一是制定一個青年發展藍圖，另外是成立地區服務關愛隊，以及其他局內恆常工作。