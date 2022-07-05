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文旅局對倪匡離世表哀悼

2022-07-05 列印
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著名科幻小說作家倪匡日前離世，終年八十七歲。倪匡和太太李果珍育有兒子倪震和女兒倪穗，未有向外發表任何回應。文化體育及旅遊局昨早發文表示惋惜，向倪匡的家人致以深切慰問。局方指，倪匡的小說受廣大香港讀者歡迎，亦多次被改編為影視作品，相信喜歡他作品的人仍會懷念他。著名導演羅啟銳與倪匡先後辭世，文化體育及旅遊局均有發聲明致哀，但用字及篇幅不同。

在有關羅啟銳離世的聲明，局方以「文化體育及旅遊局長及文化體育及旅遊局常任秘書長」名義發出，並引述局長楊潤雄及常秘黃智祖，全文共約三百字；關於倪匡的聲明則以「文化體育及旅遊局」名義發出，全文沒引述政府官員，字數不足一百字。
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