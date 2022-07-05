馬會藝術展慶特區25周年 「小龍馬」雕塑大館展出

■馬會行政總裁應家柏，日前為高約兩米的「小龍馬」作最後潤飾。

■保良局世德小學小四學生黃靖晴（左三）、小六學生陳允怡（左四）展示他們的作品，並與藝術家馬興文（左一）及馬會行政總裁應家柏（左二）一同合照。

■「小龍馬」及「與你並肩每一天」巡迴展覽率先在大館展出，稍後將會巡遊社區。

為紀念香港特別行政區成立二十五周年，同時啟發社區、特別是年輕人的創作力，香港賽馬會辦「小龍馬．遊香港」藝術展覽，四十三隻圖案各異的「小龍馬」雕塑即日起於大館展出，作品包含「共融」、「活力」等含意，為社區注入創意和正能量。今次藝術展覽是「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動的眾多項目之一。合共四十三隻不同大小的「小龍馬」，包括二十五隻紀念香港特區成立的「小龍馬」彩繪雕塑，即日起至十日在大館對外展出，連同設有數碼互動展區的「與你並肩每一天」巡迴展覽，與港人回顧同馬會的共同點滴。馬會行政總裁應家柏、藝術家馬興文、保良局主席陳正欣博士、東華三院主席馬清揚，以及早前為「小龍馬」雕塑畫上彩繪的學生，前日一同參與在大館舉行的開幕儀式。其中一隻「熱情如火」的「小龍馬」出自保良局世德小學小四學生黄靖晴及小六學生陳允怡手筆，本身喜愛水彩畫的黃靖晴，與同校師姐合作，利用老師上課時介紹的祥雲圖案融入小龍馬創作，黃靖晴說，「祥雲代表如意吉祥，紅、黃色的身體代表熱情、衝勁，好像一團火」。馬會行政總裁應家柏指「小龍馬」活動為年輕人提供了一個表達自己及發揮創意的機會。他認為創作力是創新的關鍵，而創新對維持香港競爭力及長遠發展至為重要，與馬會其中一個核心價值「持續進步」的理念一致。稍後將移至東岸公園巡展「小龍馬」藝術作品稍後會從大館移師至維港海濱東岸公園主題區、沙田大會堂廣場及香港藝術館藝術廣場予市民展覽。馬會七月更透過舉辦「小龍馬．創藝傳城比賽」，邀請學生在紙本草圖上創作「小龍馬」，勝出者除獲發證書外，還可以得到由馬興文親筆簽名的限量版「小龍馬」，入圍作品將有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海等。市民欲想了解更多節目及活動詳情，可瀏覽「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站。