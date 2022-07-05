譚耀宗快測仍呈陽性 感染源頭不明

早前確診的全國人大常委譚耀宗指已獲醫管局處方藥物，亦有向中醫教授求診，昨早的快速檢測仍是陽性。他指自己很快已退燒但仍有咳，又形容徵狀如感冒。他又指自己早前由北京回港後，一直接受閉環管理，其他朋友亦沒有染疫，不明白自己的感染途徑。



對於民建聯兩位成員譚耀宗和何俊賢先後確診新冠病毒，民建聯主席李慧琼指兩人健康無問題，期望可盡快康復並投入工作。該黨立法會議員葛珮帆說何俊賢正在家隔離，「大家都是戴住口罩和保持社交距離，所以我們都不算緊密接觸者。」