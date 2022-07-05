周慧賢親友發公開信 對網上流言感痛心

二十三歲的瑜伽女教練周慧賢赴美進修前夕失蹤，後被發現伏屍在油麻地酒店房內浴缸，身中逾三十刀；其前度男友事後到警署自首，警方日前以涉嫌「謀殺」將其拘捕，案件昨日提堂，案件押後至十月十七日再訊，期間需要還柙。死者親友昨發公開信，指對網上流言及揣測感痛心。

被告還柙候審



死者親友昨午發出公開信感謝警方破案，以及各界人士的關心，同時指對不實批評指責及過多揣測感到難過痛心，又指事件已進入司法程序，望有關言論不會影響到公義彰顯。文中說到，「我們深信上天有理，將做錯的人繩之於法及負上責任」。信中提到女死者是一個樂天、活潑、用心工作、非常善良、人緣好的女生，卻不幸遭遇毒手；望各界給空間予死者家屬，特別是父母盡快走出傷痛，重過新生活。



被告二十八歲勞浚銘，報稱無業，被控在香港九龍油麻地一間酒店，謀殺二十三歲女子周慧賢。