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6兔困鐵籠缺糧水 飼主涉虐畜被捕

2022-07-05 列印
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六隻兔子被困惡劣環境飼養，其後放售圖利。警方經調查以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名六旬男子，涉事兔子已交由相關機構檢查及照顧。

警方前日下午約五時接獲報案，指出有人懷疑於上水古洞天光莆一村屋放售其飼養的兔子，兔子的居住環境惡劣，懷疑被人不恰當對待。人員接報到場，發現有六隻兔子被困於露天放置的鐵籠，現場衞生情況惡劣，亦沒有足夠食水。兔子經檢查後沒有生命危險。愛護動物協會回應查詢時指接收涉案的六隻兔仔，包括五隻成年兔及一隻幼年兔，已安排獸醫作檢查及照顧。

警方經初步調查後，拘捕一名六十六歲姓趙本地男子，涉嫌殘酷對待動物。
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