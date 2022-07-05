本地調查：半數曾通波仔患者 不清楚需服至少1年雙抗血小板藥

本地病友組織「關心您的心」早前進行調查發現有一半曾接受「通波仔」手術的患者不清楚國際治療指引建議術後需服至至少一年雙抗血小板藥，以減復發風險。有專科醫生引研究指，新冠肺炎或增急性冠狀動脈綜合症（ACS）患者的復發風險，建議患者多加注意復發的危機。



國際建議至少1年雙抗血小板藥減復發



心臟科專科陳良貴醫生表示，ACS是冠心病的一種，亦即俗稱的「心臟病發」之一，典型徵狀為胸悶、胸痛、冒冷汗、胃痛、氣促、呼吸困難、下顎疼痛等。「有外國研究指，感染新冠肺炎後或有機會增加ACS的發病風險，ACS患者應尤為注意以上徵狀。」



一旦出現以上徵狀，醫生在評估病情後一般會安排「通波仔」手術，但心臟科專科陸毅康醫生表示，術後患者仍有機會復發，而外國研究亦指出，ACS患者在疫情期間出現急性心肌梗塞及支架栓塞的情況有所增加，反映復發風險在疫下有上升趨勢。「國際治療指引建議ACS患者應服食雙抗血小板藥至少12個月來減低復發風險，而高風險患者更可考慮延長用藥時間至三年，目前已有三大國際治療指引作出以上建議，並建議選用新一代P2Y12抑制劑配合阿士匹靈。」



關心您的心調查：一半患者不知國際建議



不過，陳醫生引述「關心您的心」於本年六月進行的網上調查結果指，受訪者為曾接受「通波仔」手術的患者，但有一半受訪者並不知道應服用一年雙抗血小板藥物降低心肌梗塞復發的風險，更有高達八成人不清楚高風險患者需延長服藥時間。同時也有兩成人未有按時用藥。陸醫生提醒，患者應注意依從醫生指示服藥。疫情下更應留意ACS及新冠肺炎的徵狀，如有懷疑，應盡快求醫接受治理。



去年二度「通波仔」的梁先生則表示自己以身作則，術後均有依時服食醫生為他處方的雙抗血小板藥物、降血壓及降膽固醇藥物，希望其他病友亦不要誤以為術後一了百了，自行停藥。