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吐露港「炮彈飛車」硬撼貨車

2022-07-05 列印
■私家車損毀嚴重，碎片散落馬路。
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一架私家車昨早近六時沿大埔吐露港公路行駛，近天賦海灣對開切線時突然失控，恍似「炮彈飛車」狂撞向路邊鐵欄再反彈出馬路，撞向一輛凍櫃貨車左邊車身。私家車損毀嚴重，甩脫的泵把及其他碎片散落馬路；而涉事貨車車身廣告版則穿了一個大洞。

二十九歲司機幸僅屬輕傷，警方到場在私家車內檢獲一箱加熱煙用的煙彈，不排除作電子煙交易。本年四月三十日起，本港已禁止進口、製造、售賣電子煙及加熱煙等產品。
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