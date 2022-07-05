吐露港「炮彈飛車」硬撼貨車

一架私家車昨早近六時沿大埔吐露港公路行駛，近天賦海灣對開切線時突然失控，恍似「炮彈飛車」狂撞向路邊鐵欄再反彈出馬路，撞向一輛凍櫃貨車左邊車身。私家車損毀嚴重，甩脫的泵把及其他碎片散落馬路；而涉事貨車車身廣告版則穿了一個大洞。



二十九歲司機幸僅屬輕傷，警方到場在私家車內檢獲一箱加熱煙用的煙彈，不排除作電子煙交易。本年四月三十日起，本港已禁止進口、製造、售賣電子煙及加熱煙等產品。