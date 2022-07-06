多個工會團體不滿 稱難追通脹 行會通過公僕加薪2.5%

特首李家超昨天首次召開行政會議，即通過上屆政府留下的公務員加薪安排，沒依循薪酬趨勢調查建議低、中、高級公僕分別加逾百分之二點零四至百分之七點二六的建議，而是各級公僕劃一加薪百分之二點五，追溯至今年四月一日。局方今日會與公務員團體會面，聽取意見後再交行會作最終決定。多個公僕團體對加幅表示不滿，形容追不上通脹，等同「降薪」，表明會反對。但有人力資源顧問認為加幅合理。



公務員事務局長楊何蓓茵宣佈，特首會同行會昨早討論公務員加薪事宜，通過高、中、低級別公務員及首長級公務員劃一加薪百分之二點五，追溯至今年四月一日。楊何蓓茵解釋，過去一年受疫情影響，本港面對複雜的經濟環境，首季經濟嚴重受挫，近期雖略有改善，但前景仍不確定。為此，政府考慮及市民生活成本上漲、本港經濟、政府財政狀況、薪酬趨勢調查正數結果，以及公務員積極抗疫等因素，作出平衡，訂出加薪方案。



楊何蓓茵透露，今日會與四個公務員評議會職方代表會面，聽取意見，並尋求行會最終決定，目標是今個立法年度會期完結前諮詢立法會，並提交財委會審議。被問及最終加薪方案會否有底線，楊太回應指，這須由特首會同行會決定，現時不猜測最終結果。至於如何決定劃一百分之二點五的加幅，她解釋，並非根據數學公式計算，而是考慮各大因素後的結果，重申薪酬趨勢調查只是其中一個考慮因素。

今聆聽四公務員團體意見



華員會會長利葵燕對方案感到失望，強調遠遠不及會方早前提出的百分之五點三。她續指，公務員過去兩年凍薪，而中低級公務員收入不高，加薪百分之二點五，連通脹都追不上，某種程度上等同「減薪」，擔心打擊士氣。為此，會方會向當局提出反對建議。香港公務員總工會主席馮傳宗則指，方案不能令人信服，質疑是「刻薄公務員」、雙重標準，且有「向商界傾斜之嫌」。勞工界立法會議員郭偉強亦感失望，強調與公務員預期有落差，但喜見政府不再凍薪。



商界對薪酬趨勢原先加薪建議不滿。人力資源顧問周綺萍認為，疫下加薪百分之一至三屬合理水平，認為行會的方案合理。