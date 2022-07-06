總商會表歡迎 指加幅合理

對昨日行會提出的加薪方案，總商會表示歡迎，強調面對艱難的營商環境，加幅屬合理水平。而第五波疫情期間，本港經濟大幅收縮，不少企業仍在竭力掙扎，刻苦經營。為此，總商會樂見政府在制定方案時，充份考慮當前經營環境充滿挑戰，經濟前景並不明朗。公務員加薪將對整體人力市場產生漣漪效應，導致企業，尤其是中小企的工資成本增加，相信百分之二點五的加幅應可暫時紓緩企業的人力成本壓力。



薪酬趨勢調查委員會五月時公佈公務員薪酬趨勢淨指標，香港總商會罕有發新聞稿，形容「現階段提出如此幅度的加薪建議，未免脫離現實，令香港企業雪上加霜」。



廠商會會長史立德歡迎加薪，透露商界可能參考今次方案加薪，但實際幅度要視乎行業情況，例如資訊科技行業可能加薪超過百分之三。他指，過去兩年經濟環境差，但商界都加薪挽留優秀員工，期望疫情過後，經濟環境會好轉。