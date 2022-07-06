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同住家人確診 議員陳凱欣居家隔離

2022-07-06 列印
■陳凱欣的一名同住家人核酸檢測呈陽性，她將會作居家隔離，未來七日將不回立法會。
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多名立法會議員先後確診新冠病毒。有報道表示，立法會議員陳凱欣的一名同住家人核酸檢測呈陽性，雖然她檢測結果呈陰性，惟考慮到相關風險，加上要留家照顧家人，將會作居家隔離，未來七日將不回立法會，亦不會出席公開活動。對於近日相繼有議員確診，立法會主席梁君彥表示，立法會秘書處一直關注疫情，但認為目前毋須改以線上開會。
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