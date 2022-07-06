同住家人確診 議員陳凱欣居家隔離

C朗拿度上周末向曼聯表達離隊意願後，周一更將行動升級，以家庭原因為由向球會申請延遲開操，沒有按原定時間報到，同日卻被葡萄牙傳媒拍攝到駕車回國家隊訓練基地獨自操練。紅魔深知他不滿引援不力，立即作出挽留行...

2022-07-06