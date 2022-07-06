海關6月檢私煙市值逾7500萬

■海關6月偵破逾240宗私煙案件。

海關響應衞生署推出的「六月．戒煙月」活動，六月加強執法力度，成功偵破二百四十一宗案件，檢獲市值超過七千五百萬元懷疑私煙及懷疑另類吸煙產品，當中懷疑私煙的應課稅值超過四千萬元，並搗破兩個私煙倉庫，共拘捕八十八人，包括私煙集團骨幹，及分銷、購買私煙等人士，年齡最細為一名十七歲的學生。機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦表示，本年六月在機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站和貨櫃碼頭破獲七十七宗進口或轉口另類吸煙產品案件，檢獲市值逾一千七百萬元的另類吸煙產品，當中近四成七經貨運及郵包渠道非法輸入香港。