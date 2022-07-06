機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦表示，本年六月在機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站和貨櫃碼頭破獲七十七宗進口或轉口另類吸煙產品案件，檢獲市值逾一千七百萬元的另類吸煙產品，當中近四成七經貨運及郵包渠道非法輸入香港。
海關6月檢私煙市值逾7500萬
機場科郵件清關組指揮官簡潔嫦表示，本年六月在機場、深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站和貨櫃碼頭破獲七十七宗進口或轉口另類吸煙產品案件，檢獲市值逾一千七百萬元的另類吸煙產品，當中近四成七經貨運及郵包渠道非法輸入香港。
多個工會團體不滿 稱難追通脹 行會通過公僕加薪2.5%
特首李家超昨天首次召開行政會議，即通過上屆政府留下的公務員加薪安排，沒依循薪酬趨勢調查建議低、中、高級公僕分別加逾百分之二點零四至百分之七點二六的建議，而是各級公僕劃一加薪百分之二點五，追溯至今年四月...
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外交部：海警釣魚島海域執法屬正常舉措
日本政府表示，中國海警局船隻在昨日清晨駛入釣魚島附近海域，已向中方提出嚴正抗議。中國外交部回應，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船現場執法是維護主權的正當舉措。日方提出抗議日本海上保安廳指出...
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男子屋頂持步槍掃射6死30傷 美獨立日至少3城市發生槍擊案
美國獨立日至少有三個城市發生槍擊案，其中伊利諾州的海蘭帕克市舉行巡遊期間，一名男子在屋頂上持重火力步槍，隨機向街上人群掃射，造成六人死亡，至少三十人受傷，傷者年齡介乎八至八十五歲。這宗槍擊案發生在當地...
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凱柏峰Ⅰ次輪銷售暫收3800票
信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ將於明日進行次輪銷售，項目截至昨日暫收逾3700票。發展商表示，是次入票投資者比例亦見回升，由首輪約20%增加至30%，外區客入票亦有增長。...
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TVB夥紫荊文化合作 製作節目培養藝員
電視廣播（TVB，511）與文化央企紫荊文化簽定戰略合作協議，雙方將共同製作電視劇、紀錄片、綜藝節目，以及就藝人培養發展展開合作。TVB總經理（節目內容營運）曾志偉透露，正構思在共同成立藝員訓練班，培...
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C朗獨操行動升級 紅魔趕簽四星
C朗拿度上周末向曼聯表達離隊意願後，周一更將行動升級，以家庭原因為由向球會申請延遲開操，沒有按原定時間報到，同日卻被葡萄牙傳媒拍攝到駕車回國家隊訓練基地獨自操練。紅魔深知他不滿引援不力，立即作出挽留行...
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2022港姐總決賽9.25紅館舉行 14梁超怡自詡笑容似孫藝珍 Astrid「爆炸頭」不保
《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日首晤傳媒，即場抽籤參賽號碼，眾佳麗將於9月4日進行準決賽，同月25日假紅館舉行總決賽。統籌經理何小慧表示，聯絡過日本領事及旅行社後，發覺有很多不明因素，故今屆...
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李一飄 - 防饑餓野豬闖城 籌備搜捕絕育大計 ｜社論
本地野豬無天敵，橫行山頭，「豬口」急升。為了搵兩餐，有野豬向行山者討食，獲得餵飼；亦有野豬行動起來，一家大細浩浩蕩蕩下山，入城搜羅垃圾桶內的殘餘食物，一旦遇上途人，疑人類阻住覓食，雙方誤判，容易觸發野...
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仲達 - 明欣賞 乘勇再拼｜頭號目標
每逢季尾揀馬，常遇到最大的難題是不確定馬匹鬥志，尤其是一些季中曾小休，復出後尚未交出季內最佳水準的馬。從正常角度看，當然可憧憬熱身後表現會愈跑愈好；不過亦不能排除幕後會將目標定在下一季的季初，季尾復出...
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