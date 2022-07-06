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美股中段跌723點

2022-07-06 列印
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杜指中段報三〇三七三點，跌七百二十三點；納指則報一一〇二一點，跌一百零六點。滙控美國預託證券價格見四十八點九二港元，跌一點九八港元；騰訊則見三百四十一點七三港元，跌七點零七港元。
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