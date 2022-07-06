科學館暴龍展 AR還原「龍貌」

為慶祝香港回歸二十五周年，香港科學館將舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」（見圖），展出八款最具代表性的恐龍化石。



是次展覽團隊專家成員來自世界各地，包括：香港、德國、荷蘭、瑞士等，挑選了侏羅紀和白堊紀時代的八種恐龍化石，包括暴龍、三角龍等。其中五組的骨架是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度超過九成，為罕有大型恐龍化石標本。展覽採用AR（擴增實境）和3D打印等多項嶄新技術，務求呈現六千六百萬年前的恐龍原貌。館方期望是次展覽能以親歷其境般的體驗，以及恐龍滅絕的真相，使參觀者反思不同全球生態問題，如極端天氣和物種消失等。展覽將於七月八日至十一月十六日在香港科學館舉行，市民可免費入場，惟需透過網上預約系統，預約參觀日期及入場時間。