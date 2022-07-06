拿度網球中心亞洲首設 精英教練度身培訓

香港高爾夫球及網球學院同世界知名的西班牙拿度網球學校（RNA）合作，開設亞洲首個拿度網球中心，喺七月一日開咗幕啦！拿度網球中心中心內，設有一個世界級嘅室內網球場、七個戶外網球場同兩個迷你網球場；而頂尖教練團隊早前從西班牙馬略卡抵達香港，具備專業培訓資格，同時擁有豐富網球經驗，並由曾任馬略卡拿度網球學校精英教練嘅Pedro Pissarra擔任首席教練。喺佢帶領下，香港教練團隊將沿用拿度網球學校的訓練方式，根據學員的年齡、技術水平和需求，度身定制合適的網球訓練項目，包保年輕網球人才可以發揮潛能，成為網球精英！



另外，香港高爾夫球及網球學院慈善基金會仲會資助兩名本地傑出球員接受精英培訓，佢哋有機會親赴西班牙馬略卡的拿度網球學校體驗世界級訓練，同世界各地嘅球手切磋球技。設施齊全之餘，仲有星級教練團隊，聽到Kelly都好心動呀，等我都快啲報名先！