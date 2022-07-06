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傳瑪麗處方內地藥 醫管局：已獲政府許可

2022-07-06 列印
■瑪麗醫院被指處方內地止痛藥同胃藥，醫管局回應有關藥物已獲政府有關部門許可。
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有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指朋友到瑪麗醫院覆診後，獲醫院處方內地止痛藥同胃藥，帖文附上的相片可見，一堆藥物包裝上以簡體字有「對乙酰氨基酚片」。

醫管局表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，局方或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，強調在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。
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