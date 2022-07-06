醫管局表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，局方或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，強調在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。
傳瑪麗處方內地藥 醫管局：已獲政府許可
醫管局表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，局方或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，強調在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。
多個工會團體不滿 稱難追通脹 行會通過公僕加薪2.5%
特首李家超昨天首次召開行政會議，即通過上屆政府留下的公務員加薪安排，沒依循薪酬趨勢調查建議低、中、高級公僕分別加逾百分之二點零四至百分之七點二六的建議，而是各級公僕劃一加薪百分之二點五，追溯至今年四月...
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外交部：海警釣魚島海域執法屬正常舉措
日本政府表示，中國海警局船隻在昨日清晨駛入釣魚島附近海域，已向中方提出嚴正抗議。中國外交部回應，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船現場執法是維護主權的正當舉措。日方提出抗議日本海上保安廳指出...
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男子屋頂持步槍掃射6死30傷 美獨立日至少3城市發生槍擊案
美國獨立日至少有三個城市發生槍擊案，其中伊利諾州的海蘭帕克市舉行巡遊期間，一名男子在屋頂上持重火力步槍，隨機向街上人群掃射，造成六人死亡，至少三十人受傷，傷者年齡介乎八至八十五歲。這宗槍擊案發生在當地...
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凱柏峰Ⅰ次輪銷售暫收3800票
信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ將於明日進行次輪銷售，項目截至昨日暫收逾3700票。發展商表示，是次入票投資者比例亦見回升，由首輪約20%增加至30%，外區客入票亦有增長。...
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TVB夥紫荊文化合作 製作節目培養藝員
電視廣播（TVB，511）與文化央企紫荊文化簽定戰略合作協議，雙方將共同製作電視劇、紀錄片、綜藝節目，以及就藝人培養發展展開合作。TVB總經理（節目內容營運）曾志偉透露，正構思在共同成立藝員訓練班，培...
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C朗獨操行動升級 紅魔趕簽四星
C朗拿度上周末向曼聯表達離隊意願後，周一更將行動升級，以家庭原因為由向球會申請延遲開操，沒有按原定時間報到，同日卻被葡萄牙傳媒拍攝到駕車回國家隊訓練基地獨自操練。紅魔深知他不滿引援不力，立即作出挽留行...
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2022港姐總決賽9.25紅館舉行 14梁超怡自詡笑容似孫藝珍 Astrid「爆炸頭」不保
《2022香港小姐競選》20位候選佳麗昨日首晤傳媒，即場抽籤參賽號碼，眾佳麗將於9月4日進行準決賽，同月25日假紅館舉行總決賽。統籌經理何小慧表示，聯絡過日本領事及旅行社後，發覺有很多不明因素，故今屆...
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李一飄 - 防饑餓野豬闖城 籌備搜捕絕育大計 ｜社論
本地野豬無天敵，橫行山頭，「豬口」急升。為了搵兩餐，有野豬向行山者討食，獲得餵飼；亦有野豬行動起來，一家大細浩浩蕩蕩下山，入城搜羅垃圾桶內的殘餘食物，一旦遇上途人，疑人類阻住覓食，雙方誤判，容易觸發野...
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仲達 - 明欣賞 乘勇再拼｜頭號目標
每逢季尾揀馬，常遇到最大的難題是不確定馬匹鬥志，尤其是一些季中曾小休，復出後尚未交出季內最佳水準的馬。從正常角度看，當然可憧憬熱身後表現會愈跑愈好；不過亦不能排除幕後會將目標定在下一季的季初，季尾復出...
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