傳瑪麗處方內地藥 醫管局：已獲政府許可

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指朋友到瑪麗醫院覆診後，獲醫院處方內地止痛藥同胃藥，帖文附上的相片可見，一堆藥物包裝上以簡體字有「對乙酰氨基酚片」。



醫管局表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，局方或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，強調在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。