「繼往創未來」展覽今起開放參觀

由發展局及規劃署於中環愛丁堡廣場展城館合辦的「繼往創未來」展覽今天起開放給公眾參觀，以AR擴張實境技術向市民展示香港回歸後在規劃和基礎建設的成果及未來展望。



展覽分四個展區，「大未來歷棋」為戶外展區，以大型棋盤遊戲結合AR與二維碼讓市民了解香港十二項基建的成果。

戶內園區則包括有270度環迴LED屏幕播放主題短片的「回顧與展望」、附有動態追蹤互動裝置的大型LED屏幕的「創建香港新未來」，以及讓參觀者透互動遊戲模擬擔任交椅州城市規劃師的「建島未來」。