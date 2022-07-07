醫管局：或暫停非緊急服務 新冠疫情急彈 住院重症倍增

■醫管局總行政經理關慧敏。

本港新冠疫情呈急劇反彈趨勢，昨天新增二千八百一十五人染疫，逼近三千大關。醫管局指，近期每日入院及總住院人數均較上月初倍增，病重及危殆病人亦增加，擔心疫情較之前嚴重，預告若疫情加劇，或要暫停部份非緊急服務。有傳染病醫生指出，第五波疫情始於今年三月爆發，至今人體抗體一般已下降，故容易發生二次感染。昨天接近三千宗新確診病例中，二千六百七十二宗為本地個案，其餘約一百四十宗為輸入個案。再多一名七十一歲女患者離世，她本身患糖尿病、血壓高及曾中風，須長期臥牀。新增確診逼近3000關醫管局總行政經理關慧敏指出，上月初約四百名患者留院，到目前已增至八百三十人留院，同期每日新增入院人數由三十多人增至過百人，而危殆及嚴重病人亦由早前約二十人升至約三十人。當局擔心疫情較之前嚴重，呼籲市民提高警覺，若疫情加劇，有可能要暫停部份日間服務，甚至手術。同時，新增二十二宗懷疑Omicron BA.4或BA.5變異病毒個案，包括兩名觀塘「為食火鍋」員工，另有七宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時BA.4或BA.5的比例逐漸上升至估總數的百分之一，反映變異株傳播力較強，擔心可能會有再次感染的風險，但感染BA.4或BA.5的輕重症比例與感染其他變種病毒的分別不大。另有十九宗懷疑BA.2.12.1個案。感染及傳染病專科醫生林緯遜回應本報查詢時稱，第五波疫情以BA.2.2病毒為主導，近日疫情反彈，大部份均與BA.2.2有關，故屬第五波疫情的餘波。他指，一旦BA.4或BA.5成為主導病毒，才應界定發生第六波疫情。他認為，本地第五波疫情始於三月，而新冠疫苗抗體一般在兩至三月就會下降，故港人容易出現二次感染。醫生：抗體下跌易再次感染此外，學校呈報二百三十九宗陽性個案，來自有二百零九所學校，當中四所學校有班別需要暫停面授一星期。就英華書院近日有二十三名學生染疫，張竹君指部份確診學生曾與跨班同學外出午膳，導致多班出現個案。