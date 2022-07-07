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營養師推介5款媲美營養奶的乳酪 　適合生長緩慢的小朋友食用

2022-07-07 列印
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小朋友不喜歡喝奶，爸媽又擔心孩子吸收不到足夠的營養，該怎麼辦？澳洲註冊營養師「糖果媽媽」表示，坊間有很多乳酪產品，含有高熱量及高蛋白質，營養可媲美營養奶，適合身型過瘦的小朋友食用！
詳情：https://bit.ly/3OIf6Yc
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