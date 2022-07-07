誇啦啦藝術集匯(誇啦啦)獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，在2021-22學年開展了為期三年的「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」，旨在培育小四至小六學生的「5C要素」──創意 (Creativity)、慎思明辨 (Critical Thinking)、溝通能力(Communication)、協作技能 (Collaboration)和回饋社會(Contribution to social capital)。誇啦啦挑選了一共10間小學參與計劃，雖各有不同的辦學背景，但同具前瞻性和教學熱誠。2021-22學年參與小學包括：基督教宣道會宣基小學(坪石)、聖羅撒學校、柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校、順德聯誼總會李金小學、屯門官立小學、基督教聖約教會堅樂第二小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、馬鞍山聖若瑟小學、天水圍循道衞理小學，以及仁愛堂田家炳小學。
每所小學均以兩個核心科目(如中文、視藝)配搭一個藝術領域(如服裝設計、建築)組成跨學科課程，在常規課堂時間內進行而非課後活動。課堂內容及進由兩位科任老師與一位創意工作者共同編排，以藝術為媒，貫通不同學科知識，注重思考和學習的過程而非完成品。計劃首學年雖受疫情影響，10間學校共20位教師、13位創意工作者與562名小學生仍進行了600小時創意課堂，當中包括不少校內外的藝術探索。此外，計劃還為老師及校長提供了68小時的專業發展工作坊，加強教師及創意工作者的聯繫及自我認識。
知識交流：建造創意班房
2021-22學年尾聲將近，誇啦啦以「創意班房」為討論的基石，邀請教育學者、創意領袖、藝術／創意工作者與教師聚首一堂，於7月18及19日在大館賽馬會立方進行兩天研討會，集思廣益，希望在「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」首學年的實踐經驗之上，進一步研究及分享藝術／創意工作者與學校如何更緊密合作，提升小學生主動學習和創意思維能力。
誇啦啦榮幸邀得來自美國麻省藝術與設計學院藝術教育系榮休教授Lois Hetland與韓國文化藝術教育服務社顧問委員金善雅教授線上參與，分享藝術融入教育的經驗與前瞻。7月18日之英語視像主題演講，附中文字幕；7月19日之韓語視像主題演講，設粵語即時傳譯。
兩天研討會分別聚焦在視覺藝術及表演藝術兩大範疇，集中探討三大專題：「學生為本創意班房」、「跨界協作共學共勉」以及「領導才能數一數二」，由教育界及文化界領袖主持討論，即場與參與本計劃的學校、創意工作者及在場觀眾進行深入對話。參與本計劃的學校師生更會分享教學例子和體會，共同研究最佳實踐方法。領袖級主持人陣容頂盛，包括香港城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜博士、團結香港基金藝術及文化研究主任蘇曉明女士、香港中文大學音樂管理實務教授鄭新文教授、香港芭蕾舞團行政總監李易璇女士、7A班戲劇組藝術總監梁承謙博士(一休)以及香港明日藝術教育機構總監王添強先生。研討會免費入場，以粵語進行討論，歡迎教育界、創意工作者及各界有興趣人士親臨現場參與指教。
賽馬會跨學科藝術創意學習計劃
跨學科藝術融合課程實踐兩天研討會
「知識交流：建造創意班房」
日期：18-19/7/2022(一及二)
時間：10am-5pm
地點：大館賽馬會立方
現場參與登記平台：https://art-mate.net/tc/doc/62813