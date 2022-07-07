李家超設「特首政策組」 理解國家發展審視國際形勢 前廳交流會利行政立法互動

行政長官李家超昨早首次出席立法會答問大會，提出每月舉辦一次「前廳交流會」，讓官員在前廳與議員交流，促進行政與立法之間的良性互動。他又透露，成立「特首政策組」，充份理解國家發展，審視國際形勢，制訂全面政策。



李家超表示，為促進行政與立法良性互動，建議每月舉辦一次「前廳交流會」，每一次由一位司長或副司長帶領五、六位局長，跟議員交流，雙方會面前可選擇是否設定議題。李家超強調，自己會以身作則，出席第一次「前廳交流會」，屆時聯同三位司長、三位副司長以及特首辦主任，與議員交流，「定期面對面與議員作恆常交流，令官員和議員建立緊密協作關係，更好讓官員解說政策，亦更好讓官員了解民情。」



被問及會否重設中央政策組，李家超回應指，日後會成立「特首政策組」，主要工作是針對在香港內部，充份理解國家發展，審視國際形勢，從而制訂全面政策，強調「咁樣先符合國家主席所提及，我們有香港嘅視野、有國家嘅情懷，以及有國際嘅大局觀。」

藉訪問團海外宣揚香港



陳紹雄議員關注新一屆政府如何做好對外宣傳，加強解釋政府政策，駁斥虛假資訊，李回應指：「世界上我們雖然係君子，但亦有很多小人。不可以仍想『有麝自然香』，我哋有時要做到『畫公仔畫出腸』、重複地講。」他強調，會透過訪問團，不斷向海外宣揚香港。



劉智鵬議員問及五年後他會最自豪的成就是甚麼，李回應指，政府十五個局都是自己「仔仔女女」，希望「所有仔女都可獨當一面、展翅高飛、各司其職」。每位局長來到立法會時，可令議員說：「雖然工作仲差一啲，但大致上做到成績」。