內地通關不躺平 續務實商討

特首李家超強調不會在抗疫工作上「躺平」，任由確診個案上升，又承認與內地免檢疫通關有一定困難，會以務實態度繼續商討；政府會探討如何有限度減少過關不便，以及有否中途方案等。



對於何時可與內地免檢疫通關，李家超承認，本港每日有兩千宗確診，與內地商討通關有一定困難，「透過建立互信、換位思考，顧及雙方利益，做到風險可控、可追，做到雙方安心、放心。」



李家超又指，與國際通關的問題常放在心中，強調醫務衞生局局長盧寵茂正根據科學數據，檢視能否縮短抵港的酒店檢疫日數。



李家超說：「我哋應該圍住有病嘅樹，而唔係圍住沒病嘅樹」，他指要小心處理外防輸入，「唔希望做一個措施係要返轉頭」，會要求醫務衞生局盡快完成審視。