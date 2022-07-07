藉M3檢測 了解大腸癌風險 補充腸道益生菌 一舉多得

M3大腸癌檢測的報告簡單易明，醫生可根據病者的風險高低提供針對性的治療措施。

大腸癌是本港第一位癌症殺手，本欄一直報道如何透過M3大腸癌檢測，了解罹患大腸癌及出現瘜肉的風險，怎樣處理及如何預防大腸癌。腸胃肝臟科醫生吳秉英表示：「報告若顯示是中高風險以上，除了接受診治之外，也要注意生活習慣，改善腸道健康，補充益生菌及益生元，才能有效避免因為腸道失衡而導致身體出現其他毛病。」因此，透過M3大腸癌檢測我們可以了解腸道的狀態，同時也為改善腸道微生態作最佳準備。預防瘜肉與大腸癌由於香港飲食習慣愈來愈西化，多肉少菜，令腸道益發不健康，大大增加患大腸癌或出現瘜肉的風險，吳醫生表示，大腸癌及瘜肉已有逐漸年輕化的趨勢，所以四十五歲以上人士、家族有大腸癌或瘜肉病史的人，都應該定期進行照大腸鏡，不過近年出現比較方便，只需檢驗糞便的M3大腸癌測試，同樣有很高的靈敏度，以得知罹患大腸癌及瘜肉的風險。「M3大腸癌測試對大腸癌的靈敏度高達九成四，瘜肉的靈敏度也逾四成五，若結果為中高風險的人士，應作進一步檢查，發現有瘜肉即時切除，因為不少大腸癌病例皆由於瘜肉異變而成，所以及早發現瘜肉，便可大大增加預防大腸癌的機會。」由於大腸癌愈早期發現，治癒的成功率便愈高，第一期更高達九成以上，所以吳醫生強調高危人士不應該諱疾忌醫，要定期做大腸癌測試。腸壁受損 百病之源量度大腸內的特定M3細菌基因可得知患大腸癌的風險，而腸道內過多惡菌，也會令身體出現其他毛病。「有醫學研究發現，有腦神經退化的人，若腸道某類惡菌減少後會減慢退化；還有數據顯示，腸道益菌較多有助改善自閉症、過敏性皮炎和多發性硬化症。因為腸道內惡菌的多寡，和我們的健康互有關連，例如腸內惡菌多，便有機會誘發慢性炎症，如胰臟細胞炎、淋巴細胞發炎等，亦會導致腸壁保護膜受損，令毒素、未消化食物等物質經受損腸壁滲入血管，影響免疫系統，令腸道健康失衡，變相造成惡性循環。」吳醫生形容腸壁猶如城牆，堅固時能有效阻擋敵人侵襲，但若城牆破損，敵人便可以長驅直進，而病菌等有害物質就好像戰場上的敵人，需要堅固的城牆防禦。城牆受破壞就要好好修復才能再作屏障，受損的腸壁也一樣。有研究證實，嗜熱鏈球菌的分泌物混合刺雲豆膠，可以形成凝膠效應，修補腸壁，市面的微生態護腸配方，就有數據顯示能減低惡菌、增加好菌，以及強化腸壁保護膜及減低發炎。補充益生元助益生菌生長要保持腸道健康，補充益菌對抗惡菌至關重要，除了平日多進食膳食纖維，以及發酵類食物如乳酪、納豆等之外，亦可服食一些益生菌補充品，以增加益菌的數量，從而減低惡菌破壞腸道健康的機會，不過吳醫生說補充品不單要有益生菌，有沒有益生元也是十分重要的。「益生元就是益生菌的營養，如果我們只單純補充益生菌，卻沒有充夠的營養讓它們生長，不是長遠之策。」吳醫生表示，好好培養腸道內的益生菌，例如雙歧桿菌，能令腸道微生態重新回復平衡，有效預防患大腸癌。但若果已經是大腸癌患者，或者有大腸瘜肉，是否仍適合服食益生菌呢？「當然可以！正因為益生菌對預防大腸癌有幫助，所以能抑制惡菌的益生菌更加不可或缺，而且不單是大腸癌患者或有瘜肉人士，即使已經切除大腸瘜肉，由於它是有機會復發的，要定期檢查之外，服用有針對性的益生菌及益生元也有效減低瘜肉復發的風險。」