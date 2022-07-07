李家超設4工作組 解決貧窮房屋問題

行政長官李家超在其首次立法會答問會上表示，成立四個工作小組，由司級官員督導，分別針對跨代貧窮、土地供應、公營房屋及地區事務四個重大民生問題，解決市民所困。



李家超表示，新一屆政府會務實有為，解市民所困。針對土地供應、公營房屋、跨代貧窮及地區事務等四個重大民生問題，政府會盡早成立四個工作小組，由司級官員親自領導及統籌，從而強化治理能力。其中財政司司長陳茂波會帶領「土地房屋供應統籌組」，協調所有處理土地發展及房屋供應部門，改善不符合效益的工序和流程。被問及小組與早前的「土地供應督導委員會」有何不同，陳茂波回應指，新小組職責的範圍會更寬，因不但涵蓋公營房屋，亦包括私營房屋供應。同時，小組日後亦會預測未來十年的房屋供應。

小組預測未來十年房屋供應



財政司副司長黃偉綸會帶領「公營房屋項目行動工作組」，督導公營房屋興建項目，主力處理李家超在政綱中提出的「公屋提前上樓計劃」等。黃偉綸表示，李家超非常心急有關工作，因此他盼望可在現屆政府上任一百日內，即今年九月底，將具體工作建議交給李。此外，小組不像早前的「土地供應專責小組」，不會再進行「廣泛、耗時的諮詢，因我哋覺得今次係唔適切、唔需要。」



政務司副司長卓永興將領導「地區事項統籌工作組」，針對衞生、阻街黑點等地區關注議題，在一至兩個月內付諸行動，並將行動經驗轉化為方案，恒常在不同地區執行。卓永興形容，工作組並非「一曝十寒、放幾個月嘅環境衞生煙花」，而是要為市民提供潔淨、宜居的生活環境，讓港人自豪。



政務司司長陳國基則領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，制定精準的扶貧方案，包括為學生提供財政支援等，首批會招募二千名中一至中三學生，制定為期一年計劃。陳國基表示，今次計劃特點是將資助直接給予導師，而導師會因應學生需求，協助花費資助。