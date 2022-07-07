議員盼工作組做出實質新成績

對於行政長官設立四個專項小組處理重要的民生問題，工聯會議員吳秋北希望工作組做出實質新成績，讓市民有更多獲得感、幸福感。



工聯會陸頌雄認為，現屆政府成立專項小組處理地區問題，顯示誠意，期望有立竿見影的效果。民建聯立法會議員顏汶羽對四工作組寄予厚望，認為由司級官員親自帶領工作小組的確能有效強化治理能力，制度上正好善用了副司長的角色去分擔並加快司長工作，協調統籌並解決房屋與貧富懸殊等種種「老、大、難」的民生問題。



行政會議召集人葉劉淑儀形容李家超講話比較「貼地」，除了有新作風，「前廳交流會」、四個工作小組等，亦回應了最關切的問題，如通關和抗疫等，形容答問表現很好。