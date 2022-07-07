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美股中段跌103點

2022-07-07 列印
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市場關注稍後公佈的美聯儲的六月貨幣會議紀錄，投資者將從中尋找有關未來加息幅度的線索，美股早段個別發展。

杜指中段報三○八六四點，跌一百零三點；納指則報一一二九九點，跌二十三點。滙控美國預託證券價格見四十八點二九港元，跌零點八一港元；騰訊則見三百四十一點四二港元，跌六點一八港元。
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