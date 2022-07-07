一款玩具槍可造成傷害禁出售



海關昨日指發現一款不安全兒童玩具槍可傷害眼睛或面部，呼籲家長立即停止讓兒童把玩該款玩具槍，而商戶亦應立即下架。

海關人員早前從不同地區的零售商購入多款玩具槍作安全測試，發現其中一款玩具槍可將原裝配件以外的物品放入槍管發射，如射向眼睛或面部，可造成傷害。其後搜查涉案的零售商，檢獲四件同款懷疑不安全的玩具槍，同時禁止繼續出售涉事玩具槍。