任睇No.1
  • 28º
  • 86%
  • 2022年7月7日 星期四
熱門： 回歸習近平天文台倪匡羅啟銳

日報新聞 > 港聞

一款玩具槍可造成傷害禁出售

2022-07-07 列印
■海關發現其中一款玩具槍可將原裝配件以外的物品放入槍管發射，如射向眼睛或面部，可造成傷害。
Previous Next


海關昨日指發現一款不安全兒童玩具槍可傷害眼睛或面部，呼籲家長立即停止讓兒童把玩該款玩具槍，而商戶亦應立即下架。
海關人員早前從不同地區的零售商購入多款玩具槍作安全測試，發現其中一款玩具槍可將原裝配件以外的物品放入槍管發射，如射向眼睛或面部，可造成傷害。其後搜查涉案的零售商，檢獲四件同款懷疑不安全的玩具槍，同時禁止繼續出售涉事玩具槍。　
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd