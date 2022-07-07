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電纜橋火報告 中電：非關不當行為

2022-07-07 列印
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元朗上月二十一日有電纜橋爆炸起火，導致屯門、元朗及天水圍大停電。在事故約半個月後，中電向政府提交進一步報告，指無明顯迹象顯示起火由不當行為引起，在多項化驗和分析結果未完備前，未能確定事故起火的成因。

中電提及的報告指出，事故發生前，供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。報告提及電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致事故的成因。另外，縱使事故當日天氣炎熱，但天氣不被視為促成事故的成因。
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