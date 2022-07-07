中電提及的報告指出，事故發生前，供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。報告提及電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致事故的成因。另外，縱使事故當日天氣炎熱，但天氣不被視為促成事故的成因。
電纜橋火報告 中電：非關不當行為
中電提及的報告指出，事故發生前，供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。報告提及電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致事故的成因。另外，縱使事故當日天氣炎熱，但天氣不被視為促成事故的成因。
醫管局：或暫停非緊急服務 新冠疫情急彈 住院重症倍增
本港新冠疫情呈急劇反彈趨勢，昨天新增二千八百一十五人染疫，逼近三千大關。醫管局指，近期每日入院及總住院人數均較上月初倍增，病重及危殆病人亦增加，擔心疫情較之前嚴重，預告若疫情加劇，或要暫停部份非緊急服...
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拜登政府 本周或撤對華關稅
華府正醞釀取消部份對華懲罰性關稅，消息透露，美國總統拜登可能在本周作出公佈。不過，美國貿易代表署收到超過四百份意見，要求延續對華關稅措施，有機會影響華府最終決定。收逾400要求延續添變數美國貿易代表署...
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英2內閣大臣突又辭職 首相約翰遜四面楚歌
英國財相辛偉誠及衞生大臣賈偉德，不滿首相約翰遜的領導，在周二宣佈辭職。約翰遜對此表示遺憾，堅持自己不會辭職。部份內閣成員，包括外相卓慧思和國防大臣華禮仕，仍然支持約翰遜。約翰遜堅拒辭職辛偉誠在辭職信提...
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凱柏峰Ⅰ收近4000票今開售
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ將於今日進行次輪銷售共238伙，項目昨日截票，共取得近4000票，超額認購約16倍。信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰Ⅰ昨日下午1時截票，...
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A 股軟恒指挫2 6 6點 旅遊航空股齊捱沽
英倫銀行行長貝利周二出席記者會時警告，全球經濟前景明顯惡化，市場憂慮全球經濟衰退風險增加，A股疲軟，上證指數及深成指齊跌逾1%，恒指昨日低開76點後，反覆向下，收報21586點，跌266點，成交金額1...
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「麥巴比FC」開操 雙王銷假賣乖
巴黎聖日耳門今夏給予基利安麥巴比特權成功續約後，先更換體育總監，周二再宣佈辭退教練普捷天奴，隨即跟去季教尼斯的加迪亞簽約兩年。深明本身地位大不如前，陣中鋒線兩大巨星美斯和尼馬不敢怠慢，提早一星期歸隊，...
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《童時愛上你》有口碑 高Ling欣喜開拓小朋友市場
高海寧（高Ling）和張振朗等台前幕後，昨日齊在將軍澳電視城出席TVB劇集《童時愛上你》的宣傳活動。高Ling透露，聽到身邊人和市民對《童》劇有好評，想不到自己開拓了小朋友觀眾市場！高海寧（高Ling...
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李一飄 - 前廳「摸杯底」 交誼增互信 ｜社論
過去一段頗長時間，立法會爭拗拆天，不同黨派議員互相攻擊，部份激進議員更有所動作，向官員動手動腳，令人想起台灣立法院的扭打鬧劇。中國人有云︰「家和萬事興，家哀口不停。」試問一個嘈嘈吵吵的議會，又怎可以平...
2022-07-07
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蔡明紹後上封王 潘頓巴度起孖 羅富全起孖贏到90W
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
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