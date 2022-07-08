抵港酒店檢疫者 第三日加做核酸

政府昨日公佈，今日起會要求在指定酒店檢疫的抵港人士，在為期七天隔離期內的第三天接受多一次核酸檢測，以盡早發現是否染疫，阻斷輸入個案流出社區。



政府發言人表示，會持續加強入境人士在機場、檢疫期間及檢疫期後的核酸檢測，增加抵港人士的檢測次數，繼早前重新引入在抵港第九天檢疫期後的強制檢測要求，政府今日起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測。根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並可讓衞生當局取得更多輸入個案數據，展開更精準抗疫工作。



換言之，現時已完成疫苗接種的海外人士入境香港，須在酒店檢疫七日，且每日須做快測，並在抵港第三、五、九及十二日分別接受PCR核酸檢測。