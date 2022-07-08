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美股中段升195點

2022-07-08 列印
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美國首次申領失業救濟人數略高於預期，美股早段走勢反覆向上。杜指中段報三一二三三點，升一百九十五點；納指則報一二○一四點，升一百六十一點。滙控美國預託證券價格見五十點四八港元，升零點八三港元；騰訊則見三百五十五點九八港元，升四點三八港元。
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