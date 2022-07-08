倫敦Hendon Waterside全新一期Hummingbird 1房豪華住宅單位由£318,000起

全新倫敦樓盤Hendon Waterside，位於倫敦Zone 3的Barnet區Hendon，是港人在英國定居的熱門地區，當地坐擁優質校網，大型超市、商場、各種餐飲食肆一應俱全，生活十分便利。Hendon Waterside為一個超大型屋苑，現推出最新一期Hummingbird，入場價低至£318,000起。位置交通坐擁優越地理位置，交通便利，火車、地鐵，樣樣齊全。位於倫敦3區的Hendon Waterside可以說是四通八達，涵蓋地鐵、火車、飛機等多種混合交通工具，去倫敦市中心十分方便。從Hendon Waterside出發，步行至最近的Hendon火車站，只需5分鐘的路程。再從Hendon火車站直達倫敦市區的St Pancras站也只需20分鐘。去周邊的市鎮也都在半個小時之內，例如前往King’s Cross僅需17分鐘，到貝克街約23分鐘，到達著名的牛津街十字也只要半小時左右。環境和景觀Hendon Waterside擁有約45萬平方米的開放水景--倫敦最大的水庫之一Welsh Harp水庫，也是倫敦最美的人工湖，舉辦多種水上活動，入住即可感受親近自然的湖景，更是休閒的好去處。周邊配套區內找到多家大型商場及中餐美食城。乘巴士至大型綜合購物中心Brent Cross Shopping Centre只需十分鐘。五分鐘車程內，還有Bang Bang亞洲美食城，這裡有來自亞洲各國的32家餐廳提供各色美食，成為當地華人聚集地。周邊綠化覆蓋率高，坐落著許多公園。例如特倫特公園、銀禧公園還有Sunny Hill公園，環境十分優美安靜，可以為居民提供綠色健康的生活方式。Hendon Waterside位於當地政府的重建計劃內，未來改造完成後，升值潛力無限，具有很高的投資價值，租賃市場也十分受歡迎。校網Hendon Waterside的教育資源也很優質，3公里範圍內有10所學校。只需9分鐘車程即達被Ofsted獲評為Outstanding的Hendon school。對於家庭住戶來說是個福音，能讓孩子就近入讀好學校。附近有Middlesex University、ImperialCollege、UCL等，自駕半小時內均可到達。戶型面積Hendon Waterside為一個超大型屋苑，現推出最新一期Hummingbird，性價比高：入場門檻低，1房單位，面積448平方呎起，入場價僅318,000英鎊起！項目提供多種戶型，從1房至3房可供選擇，戶戶有露台。預計於2023年第四季落成，樓花期短，適合投資人士，預計租金回報可高達5.8%。Hendon Waterside室內設計優雅大氣，裝修精美。採用優質名牌設施、配件及家用電器。廚房設施齊全，包含嵌入式烤箱， 電冰箱，洗碗機等。開放式客廳以落地窗為特色，讓自然光線進入，整體氛圍明亮溫馨。______________地址：Meadowlark House Moorhen Drive,Hendon,Greater London,NW9 7QA住宅數目：65個單位間隔：1、2、3房豪華住宅單位發展商：Barratt London香港展銷日期：2022年7月9至10日(星期六及日)，上午11時至下午6時香港展銷地點：尖沙咀馬哥勃羅酒店6樓風水廳代理行及電話：One Global +852 5975-2233單位售價：由£318,000起